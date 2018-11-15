今日 19:44
重要通告
港股直擊
太興置業(00277)公布，截至9月底止，中期盈利1862.1萬元，按年下跌62.03%，每股盈利6.05仙，派中期息2.2仙。
期內，收入3930.3萬元，按年減少4.24%。
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今日信報
政壇教父鍾士元辭世
佛教何南金中學 機械人研發隊唱「雙黃」
潘天惠
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習特會「狼來了」 股市絕地反彈
陸文
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Irish firms see growing role for HK, mainland China after Brexit
Mark O'Neill｜ EJ Insight
台灣虎妮聚粉絲代言品牌 Oath冀創港版虛擬網紅
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梁振輝
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財富管理
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房協:一般均隨房委會延長資助屋轉售限制年期
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多隻細股洗倉 天譽插七成 中國海景狂瀉93%
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騰訊領漲港股半日升106點 細價股遭洗倉
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港股急升448點 重上二萬六
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開市焦點:騰訊或高開半成 恒指再戰10天線
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