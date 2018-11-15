重要通告 港股直擊

萬隆控股集團(00030)公布，預期截至今年9月底止，半年盈利將超過1800萬元，按年增加逾2.3倍。

盈利增加主要由於來自放債業務的溢利增加。

集團預期本月29日公布中期業績。