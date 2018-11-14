港股直擊 重要通告

領展房產基金(00823)公布，截至今年9月底止中期業績，可分派總額27.59億元，按年增長3.22%，每基金單位分派130.62仙，較去年同期派121.5仙，增加7.51%。

收益49.3億元，按年跌0.38%。

截至9月底，物業組合的租用率維持穩定，為95.5%，整體物業組合續租租金調整率為22.5%。平均每月租金由今年3月底之每平方呎62.4元，提升至9月底之每平方呎65.7元。

至於內地方面，零售物業組合租用率達98.8%。組合內最新添置之物業西城都薈廣場仍為重要增長動力，歐美匯購物中心的續租租金調整率維持在理想水平。零售物業組合的續租租金調整率高企，達43.2%。領展將繼續優化資產管理策略，從而提升資產質素。

領展表示，現時正檢視旗下物業組合，並透過積極的物業組合管理，伺機提升物業組合質素並實現長期增長軌跡。長遠而言，正在考慮可為基金單位持有人帶來可持續回報的收購或出售事項。計劃收購香港及中國一線城市及其周邊三角洲地區的零售物業及優質甲級寫字樓。其他主要考量因素包括良好的連接性、有限的競爭、可觀客源及良好的增長潛力。

另外，領展年初公布有意回購最多8000萬個基金單位的計劃，用以抵消物業出售對基金單位分派損失的影響。截至9月底止期間，已斥資約30億元完成約3950萬個基金單位的回購，預計未來數月將在市場情況及規例允許下，繼續基金單位回購計劃。