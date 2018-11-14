重要通告 港股直擊

保誠(02378)公布，今年首9個月，壽險新業務利潤按實質滙率基準計算上升12%，按固定滙率計則升17%。

在亞洲方面，期內新業務利潤17.62億英鎊，按實質滙率計增長9%，按固定滙率計增長15%，其中健康及保障新業務利潤按固定滙率計增長19%。集團表示，儘管首9個月，年度保費等值銷售額按年並無變化，但單計第三季度則按年增長率9%，其中7個市場的第三季度銷售額均創新高。

資產管理方面，瀚亞的管理基金總額由去年12月底的1389億英鎊增加至1492億英鎊，主要來自壽險業務的持續內部淨流量及收購泰國TMB Asset Management所得的額外基金。由於機構債券基金的贖回及市場波動對零售總流量的影響，年初至今的外部流出淨額20億英鎊。

美國方面，首9個月，Jackson新業務利潤7.16億英鎊，按實質滙率計算增長16%，按固定利率計則增長22%，主要得益於利率上調及稅務改革。

M&G Prudential方面，市場對PruFund支持產品的需求持續，令新業務利潤增長18%至2.77億英鎊，年度保費等值銷售額亦增加6%。集團分拆M&G Prudential計劃在有序進行中。

9月底，集團股東償付能力標準II盈餘於派付第一次中期股息後估計141億英鎊，相當於股東覆蓋率205%，去年底分別為133億英鎊及相當於股東覆蓋率202%。