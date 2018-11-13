今日 21:16
重要通告
港股直擊
南戈壁(01878)公布，截至9月底止，第三季淨虧損399萬元(美元‧下同)，每股虧損1仙。
去年同期淨虧損974.4萬元，每股虧損4仙。
期內，收益2448.7萬元，按年升26.51%。
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