重要通告 港股直擊

瑞安建業(00983)公布，收購觀塘偉業街93號一幢商業大廈，作價3.04億元。

董事會相信，收購事項是該公司把其物業組合擴展至內地以外地區的良機，而物業價值的預期增長將令公司受惠。