今日 17:29
重要通告
港股直擊
元亨燃氣(00332)公布，預期截至9月底止中期，股東應佔綜合溢利按年減少，去年同期盈利5906.2萬元人民幣。
該公司稱，預期溢利減少主要由於非經常性收入減少及融資成本增加所致。
東堤灣畔複式1188萬罕有蝕賣
今日信報
國泰遇超強黑客 認捱打3個月
偷拍文革反面照攝影師李振盛：記錄悲劇，是…
張綺霞
｜
今日信報
騰訊績前乏力 大市反覆上落
恒昇
｜
今日信報
內銀新經濟股逢高造淡
徐達
｜
今日信報
HK housing price correction: How far will it go?
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
中國全球最多獨角獸 三藩市灣區融資稱王
StartupBeat
經濟前景更受政治因素影響
Keith Wade
｜
財富管理
中美高層據報恢復對話 緩解貿易緊張
國際財經 ｜ 今日 08:31
【盤房來料】追升殺跌 大戶又係好淡通殺
即巿股評 ｜ 今日 13:24
【EJFQ信析】急跌風險暫解 短線持續反彈
即巿股評 ｜ 今日 07:00
【國際早班車】三藩市聯儲總裁贊同漸進加息
國際財經 ｜ 今日 06:47
開市焦點:恒指或低開400點 騰訊勢補月初裂口
港股直擊 ｜ 今日 08:49
【輪證贏家】人生有個真正朋友的確好極...飲勝！
港股直擊 ｜ 今日 11:15
憂iPhone滯銷 手機股捱沽 瑞聲插逾7%
港股直擊 ｜ 今日 09:51
恒指低開540點 騰訊再插逾3%
港股直擊 ｜ 今日 09:30
文翠珊指脫歐談判近尾聲 障礙仍未除
時事脈搏 ｜ 今日 06:50
大和:中國美元債務被低估 人幣明年見7.6
香港財經 ｜ 今日 11:56
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞