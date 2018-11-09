今日 19:43
重要通告
港股直擊
太興置業(00277)預期，截至9月底止，中期盈利大幅下滑，去年同期盈利4904.4萬元。
該公司指出，盈利下滑，主要是透過其他全面收益按公平值列賬的金融資產出現已變現虧損淨額。
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