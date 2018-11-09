重要通告 港股直擊

東方表行集團(00398)公布，預期截至9月底止中期溢利將按年增加，去年同期股東應佔溢利4603.4萬元。

該公司指出，中期溢利增加主要由於銷售較高邊際利潤的產品，以及租金支出在期間減少所致。