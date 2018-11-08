重要通告 港股直擊

興勝創建(00896)公布，預期截至9月底，中期盈利按年增加1.9倍至2.2倍，去年同期盈利1.01億元。

該公司指出，盈利明顯增加，主要是來自出售自用物業的收益；及投資物業公平值變動的收益增加。