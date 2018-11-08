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今日 08:31 重要通告 港股直擊

永利澳門第三季多賺1.48倍

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永利澳門(01128)公布截至9月底止第三季業績，據國際財務報告準則，純利約2.24億美元，按年增長1.48倍。

期內，經營收益13.1億美元，按年增長20.52%。其中娛樂場收益11.29億美元，按年增長19.37%。

旗下永利皇宮第三季經調整後的物業EBITDA為2.26億美元，按年增長63.6%，經營收益按年增39.1%至約7.31億美元。娛樂場收益升39.9%至約6.26億美元。

永利皇宮貴賓業務賭枱轉碼數為155.3億美元，按年升13.4%，貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為3.4%，高於2.7%至3.0%的預期範圍；中場業務賭枱投注額11.9億美元，按年升37.3%，賭枱贏額3.08億美元，按年升58.6%，賭枱贏額百分比為25.9%，高於去年同期的百分比22.4%。

期內，永利澳門項目經調整後的物業EBITDA為1.83億美元，按年相對持平，經營收益約5.8億美元，按年升3.1%。娛樂場收益5.04億美元，按年升0.9%。

永利澳門項目貴賓業務賭枱轉碼數升4.4%至139.7億美元，賭枱贏額佔轉碼數百分比為3.01%，略高於2.7%至3.0%的預期範圍，但低於2017年第三季錄得的3.37%；中場業務賭枱投注額按年升10.6%至11.8億美元，賭枱贏額為2.5億美元，按年升15.6%，中場業務的賭枱贏額百分比由2017年第三季錄得的賭枱贏額百分比20.2%上升至21.1%。

下載港交所通告原文

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