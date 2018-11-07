今日 21:27
重要通告
港股直擊
迪臣發展(00262)公布，截至今年9底止，中期盈利1253.8萬元，按年增長9.3倍，每股盈利1.28仙；不派中期息。
期內，收入1.96億元，上升6.56倍。
王岐山促中美磋商貿易協議
今日信報
中選投票踴躍 民主黨掌眾院呼聲高
【信報月刊】古董店競爭優勢 人情味勝商業…
鐵路投資提速 中車時代業績勢回勇
周慧萍
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今日信報
【信報月刊】學位貶值 投資十萬學健身增值
Can American democracy come back?
Joseph E. Stiglitz｜ EJ Insight
出租旅遊手機拓國際版圖 港初創Tink Labs傳籌23億
StartupBeat
特朗普勢爭連任 貿戰鼓聲隆隆
Stephanie Kelly
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財富管理
蓬佩奧與金英哲會晤押後
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【盤房來料】美國大選過後等議息聲明
即巿股評 ｜ 今日 13:33
午後飆409點後大開倒車 50天線見阻力
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港交所第三季多賺兩成 勝預期
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美國民主黨眾院暫奪172席 超越共和黨
時事脈搏 ｜ 今日 13:05
會地財團逾83億奪啟德地 符預期
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消防處:任何仁深入民心引起迴響
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港交所首三季盈利增35%
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馬化騰:AI雲儲存成未來互聯網業突破重點
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