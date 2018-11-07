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今日 17:41 重要通告 港股直擊

華彩夥軟銀中國等拓金融支付技術

華彩控股(01371)宣布，附屬華彩企業與軟銀中國資本旗下軟銀天宏，及軟銀中國有份投資的中城智慧科技，簽署戰略合作協議，三方將在國際市場認證技術與金融支付技術應用領域等，展開全面合作。

根據協議，集團將在非洲及東南亞全面合作開拓加密虛擬卡，包含第三方支付技術、認證技術等系統的更多應用場景，並通過與這些市場中相關機構合作，將合作三方的加密虛擬卡，擴展到包括彩票服務、公共事業繳費、日常消費等各個領域的應用。

集團表示，相信合作進一步助力非洲及東南亞進入數據化、智能化、移動化應用的新時代。

下載港交所通告原文

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