訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:51 港股直擊 香港財經 重要通告

港交所第三季多賺兩成 勝預期

放大圖片

港交所(00388)公布，截至9月底止首三季盈利74.84億元，按年增35.43%，創新紀錄。每股盈利6.03元。EBITDA為95.53億元，按年增32.5%。

單計第三季，盈利24.43億元，按年增20.17%，勝預期；收入及其他收益41.02億元，按年增18.76%。

今年首三季，收入及其他收益122.96億元，按年增27.33%，創新高。港交所指出，主要是現貨市場的標題平均每日成交金額，及衍生產品市場平均每日成交合約張數強勁表現所帶動，以及新上市的衍生權證、牛熊證及首次公開招股數目均創新高，使聯交所上市費上升。

滬深港通首三季總收入及其他收益為5.21億元，按年增88.09%。

按分部看，現貨市場收入30.33億元，按年增26.22%；EBITDA為26.09億元，按年增32.1%。股本證券及金融衍生產品業務收入25.91億元，按年增68.25%；EBITDA為21.71億元，按年增81.52%。

另外，商品業務收入10.77億元，按年跌1.73%；EBITDA跌至5.59億元，按年跌14.26%。結算業務收入47.41億元，按年增32.5%；EBITDA為41.36億元，按年增38.28%。

港交所行政總裁李小加表示，集團第三季度表現出色，今年首9個月的收入和溢利都刷新紀錄，業績反映出港交所繼續扮演全球首次公開招股中心和亞洲最活躍和流通的資本市場的角色。儘管全球宏觀經濟及政治環境尚存在不少變數，集團對今年全年的業績表現仍然充滿信心。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。