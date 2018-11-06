重要通告 港股直擊

民商創科(01632)公布，按每股配售價1.1元，配售最多5660.77萬股新股，淨籌5870萬元。

配售股份佔擴大後已發行股本約6.61%；配售價較今日收報1.8元，折讓38.89%。

另外，該公司就收購北京民商智惠電子商務50%，訂立諒解備忘錄，後者主要在中國從事科技及電子商貿相關行業，專注於向財務機構及其於中國的其他客戶提供電子商貿服務。

民商創科表示，配股所得款項淨額50%用於為北京民商智惠電子商務未來發展提供資金、40%用於潛在收購事項，以及10%用作一般營運資金。