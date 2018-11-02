訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:18 重要通告 港股直擊

富智康料全年綜合淨虧損大增

放大圖片

富智康(02038)公布，預期截至9月底止，首三季將錄得綜合淨虧損約5.75億元(美元‧下同)，據此，預期全年綜合淨虧損或會大幅增加，去年綜合淨虧損為5.25億元。

該公司估計，首三季營業額約103.6億元，較去年同期82.6億元，增加25.42%。

富智康指出，虧損擴大主要是去年下半年以來面臨具挑戰性之情況持續至今年；毛利率整體受壓；IIDM(整合、創新、設計、製造)業務開支增加；以及外滙相關之淨虧損增加等因素所致。

該公司並預期，所有上述因素將於第四季持續。

下載港交所通告原文
  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。