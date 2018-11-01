華顯光電(00334)公布，控股股東TCL集團透過深圳華星光電和High Value Ventures Limited，於10月26日至今天(11月1日)從市場購入該公司約2.6億股，佔已發行股本總數約12.46%。
其中，High Value Ventures Limited今日以每股0.85元，購入合共2.5億股，每股價格較該股今日收市價0.64元，溢價約32.81%。
增持股份後，TCL集團合共持有13.57億股，佔已發行股份總數約65.05%。
華顯光電(00334)公布，控股股東TCL集團透過深圳華星光電和High Value Ventures Limited，於10月26日至今天(11月1日)從市場購入該公司約2.6億股，佔已發行股本總數約12.46%。
其中，High Value Ventures Limited今日以每股0.85元，購入合共2.5億股，每股價格較該股今日收市價0.64元，溢價約32.81%。
增持股份後，TCL集團合共持有13.57億股，佔已發行股份總數約65.05%。
|下一篇：
|井賢棟獲委任IMF全球科技顧問
|上一篇：
|美上周首領失業救濟人數減2000人