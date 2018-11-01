今日 12:35
重要通告
港股直擊
上實城市開發(00563)宣布，附屬中標上海市徐滙區漕河涇路一幅土地的土地使用權，涉資4.56億元人民幣。
該土地為租賃住宅用地，總地盤面積約為1.72萬平方米。
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