重要通告 港股直擊

ASM太平洋(00522)公布截至9月底止第三季業績，純利6.03億元，按年下跌30.27%，每股基本盈利1.49元。

期內，收入51.67億元，按年增長1.1%，毛利率跌至37.8%。第三季新增訂單總額6.186億美元，按年增長7.7%，按季則跌15%。

今年首9個月，純利20.05億元，按年跌14.96%，每股基本盈利4.95元，不包括2017年非現金收益2.021億元，則盈利減少6.6%。

首9月收入147.83億元，按年增長11.19%，毛利率跌至39.7%。新增訂單總額創新高達21億美元，按年增13.9%。第三季度末，未完成訂單總額7.698億美元，按年增長33.1%。

集團預期，3個分部將於今年創全年收入新紀錄，其中SMT解決方案分部收入將接近或突破10億美元水平。預計今年第四季收入介乎5.5億美元至6.2億美元，新增訂單總額按季錄得雙位數百分比下降。

集團表示，中美貿易摩擦對第三季業績構成的直接影響輕微，惟由於緊張形勢持續發酵，目前難以確定對集團帶來間接影響。中美貿易摩擦為全球經濟及半導體行業帶來重大不確定性，令客戶變得更審慎，正密切監察情況，並持續評估潛在影響，中長期而言，仍對半導體行業前景具信心及感樂觀。