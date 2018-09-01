今日 07:57
重要通告
港股直擊
博士蛙國際(01698)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利913.9萬元(人民幣‧下同)，按年上升34.42%，每股盈利0.44分，不派中期息。
期內，收入9692.9萬元，按年增長1.11倍。
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