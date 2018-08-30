今日 17:28
重要通告
港股直擊
尖沙咀置業集團(00247)公布，截至6月底止全年業績，股東應佔溢利73.28億元，按年增長90.42%，每股盈利4.14元，派末期息40仙。
期內，收入107.81億元，按年下跌41.37%。
美團185倍P/E上市貴絕新經濟股
今日信報
人工智能 難超越人
占飛
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今日信報
【信報月刊】港股入熊市 買高息股養老非其…
《信報通識》特別贈閱（8月30日）
本地樓市轉弱訊號湧現
呂梓毅
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今日信報
The double-edged sword of political reforms and Article 23
Michael Chugani｜ EJ Insight
微軟AI強化雲端管理 Microsoft 365增影片語音轉文字
StartupBeat
投資者兩難－高嫌貴 低又擔心
梁振輝
｜
財富管理
香港電視中期虧損擴至1.4億
重要通告 ｜ 今日 12:17
【盤房來料】失守28400 反彈或告一段落
即巿股評 ｜ 今日 13:12
小米傳尋求調低78億貸款利率
中國財經 ｜ 今日 12:37
【EJFQ信析】港股績弱逢走資 反彈減磅此其時
即巿股評 ｜ 今日 07:00
阿根廷披索急貶 IMF:將盡快就撥款作決定
國際財經 ｜ 今日 09:52
恒指高開117點 平保友邦高開逾1%
港股直擊 ｜ 今日 09:30
開市焦點:短線金叉將現 工行信置放榜
港股直擊 ｜ 今日 09:00
港股曾倒跌105點 蒙牛績後捱沽
港股直擊 ｜ 今日 10:26
恒指突挫逾180點 穿50天線
港股直擊 ｜ 今日 11:19
工行半年盈利升4.9% 不良率連跌六季
港股直擊 ｜ 今日 17:09
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