今日 12:25
重要通告
港股直擊
新福港(01447)公布，截至6月底止中期盈利6270.1萬元，按年升12.82%；每股盈利15.68仙，派中期息9仙。
期內，收益28.27億元，按年升77.51%。
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