今日 20:05
重要通告
港股直擊
呷哺呷哺(00520)公布，截至今年6月底止，半年盈利2.09億元(人民幣．下同)，按年增長11.24%，每股盈利19.51分，派中期息7.8分。
期內，收入21.29億元，上升35.12%。
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