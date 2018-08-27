今日 18:13
重要通告
港股直擊
旭日企業(00393)公布，截至6月底止，中期盈利3862萬元，按年增0.12%，每股盈利2.51仙，派中期息2.5仙。
期內，收入13.73億元，按年跌2.33%。
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