今日 16:44
重要通告
港股直擊
TCL電子(01070)公布，截至6月底止，中期盈利5.72億元，按年增長2.79倍，每股盈利26.72仙，派中期息9.8仙。
期內，營業額210.5億元，按年上升23.66%。
高鐵9．23通車 日均降至8萬客
今日信報
陳帆料10年淨收27億 毋須補貼高鐵
南非駐港總領事 與曼德拉屬同一部族
譚淑美
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今日信報
關稅第二擊 港股急轉彎
恒昇
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今日信報
美股季績帶來兩項啟示
呂梓毅
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今日信報
Watch out for patriotic Chinese brands
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
自選配對 鬥快接單 中醫App免費問症吸客
StartupBeat
中國經濟灰犀牛－房地產業
Alicia Garcia Herrero
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財富管理
友邦中期新業務價值遜預期 息增14%
重要通告 ｜ 今日 08:09
中美傳11月中期選舉結束前或不再談判
中國財經 ｜ 今日 12:04
中美貿易談判結束 沒取得大突破
中國財經 ｜ 今日 09:26
白宮:美國與華討論經濟公平
國際財經 ｜ 今日 07:12
【國際早班車】堪薩斯聯儲總裁:今年再加息兩次合宜
國際財經 ｜ 今日 07:09
【盤房來料】恒指守10日線爭持牛皮
即巿股評 ｜ 今日 13:13
金管局入市買入逾17億港元
香港財經 ｜ 今日 07:24
國壽:新業務價值走勢現好轉
港股直擊 ｜ 今日 12:40
開市焦點:考驗十天線 留意友邦等業績股
港股直擊 ｜ 今日 08:58
半日挫191點 人幣再貶利淡氣氛
港股直擊 ｜ 今日 12:36
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