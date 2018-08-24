今日 09:19
重要通告
港股直擊
浩澤淨水(02014)公布截至6月底止中期業績，純利7764.5萬元(人民幣．下同)，按年增長15.73%，每股基本盈利3.77分，不派中期息。
期內，收入7.98億元，按年增長40.45%。
高鐵9．23通車 日均降至8萬客
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譚淑美
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恒昇
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美股季績帶來兩項啟示
呂梓毅
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中國經濟灰犀牛－房地產業
Alicia Garcia Herrero
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財富管理
Are Hong Kong equities cheap right now?
Hao Chenglin｜ EJ Insight
港專才助台企衝向國際 創「台灣數碼港」TSS覓伯樂
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特朗普:若自己被彈劾 市場將崩潰
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道指跌幅擴至逾百點 阿里漲近5%倒跌
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中國向世貿控美對華160億美元商品徵稅
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觀望貿談結果 道指低收76點
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【國際早班車】堪薩斯聯儲總裁:今年再加息兩次合宜
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堪薩斯聯儲總裁:今年再加息兩次合宜
國際財經 ｜ 今日 01:50
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