重要通告 港股直擊

友邦保險(01299)公布截至6月底止七個月的中期業績，集團將結算日由11月30日更改為12月31日。

截至6月底止六個月計算，純利16.62億美元，按年跌48.72%，每股基本盈利0.14美元，中期股息增加14%至29.2港仙，反映對上半年財務實力，及對集團前景抱有信心。總收益155.62億美元，按年跌18%，當中投資回報跌81.27%至13.82億美元。

按截至6月底止七個月，純利22.28億美元，相對截至去年5月底止六個月為29.25億美元；每股基本盈利0.19美元；總收益194.91億美元，去年中期為184.05億美元。

截至6月底止六個月，新業務價值19.54億美元，按實質滙率計按年增長22%，低於市場預期的增長23%，按固定滙率計增長17%，不包括在香港去年上半年表現特別強勁的零售獨立財務顧問渠道業務，新業務價值於期內上升24%；年化新保費32.52億美元，按實質滙率計，按年增長12%，按固定滙率計增長9%；按實質滙率，新業務價值利潤率按年增長5個百分點至59.5%，按固定滙率計，則升4.4個百分點。

上半年稅後營運溢利26.53億美元，按實質滙率及固定滙率計算，分別增長19%及14%，主要由香港、馬來西亞、中國及其他市場的雙位數的增長所帶動。內涵價值營運溢利為41.52億美元，按實質滙率及固定滙率計，分別增長23%及19%。於6月底，內涵價值權益為536.28億美元，內涵價值520億美元，兩者按實質滙率計，按年均升2%，按固定滙率計則均升4%。另外，主要營運公司AIA Co.按香港保險業條例基準計算的償付能力充足率458%。

按地區劃分的新業務表現，內地增長最快，新業務價值5.56億美元，按實質滙率計增長47%，按固定滙率計則增長37%；其次為新加坡，新業務價值1.78億美元，按實質及固定滙率計算，按年分別增長29%及22%；香港新業務價值7.96億美元，按實質及固定滙率計算均增長10%。

總加權保費收入按年增加14%至144.29億美元，續保率仍然強勁和穩定，為95.4%。

集團首席執行官兼總裁黃經輝形容，上半年業績非常強勁，這基於持續落實行之有效的增長策略，以及友邦保險在亞太區規模龐大、高質素和覆蓋廣泛的出色業務，稱會把握區內市場展現的龐大增長機遇，促使策略繼續締造成效。