重要通告 港股直擊

新加坡從事生產及銷售蛋製品的永續農業(08609)今日起至下周二(28日)中午招股，擬按每股0.4元至0.5元發售1.25億股，90%作配售，10%作公開發售，集資最多6250萬元。一手1萬股，入場費5050.39元。

按中間價每股0.45元計算，集資所得款項淨額約2930萬元，約90%用於擴展現有生產基地的產蛋能力；約10%用於營運資金及其他一般企業用途。

預期股份將於9月7日創業板掛牌。獨家保薦人為中州國際融資。

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