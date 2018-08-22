重要通告 港股直擊

金隅集團(02009)公布，以合共39.9億元(人民幣‧下同)，取得兩幅地皮。

金隅全資子公司北京金隅地產開發，通過公開競買方式，取得南京市浦口區江浦街道一幅地皮的國有建設用地使用權，項目用地面積為4.46萬平方米，成交總價為10.8億元，土地用途為住宅用地。

另外，北京金隅地產開發之子公司天津金隅津麗房地產，通過公開掛牌出讓方式，取得天津市東麗區金鐘街一幅地皮的國有建設用地使用權，項目用地面積為19.01萬平方米，成交總價為29.1億元。土地用途包括商服用地、住宅用地及服務設施用地。