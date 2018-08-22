港股直擊 重要通告

瑞聲科技(02018)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利17.78億元(人民幣‧下同)，按年下跌16.38%。每股基本盈利1.46元，中期股息派0.4港元，與去年同期相同。

單計第二季度，公司純利按年跌38.69%至6.53億元，遜預期，每股基本盈利0.54元。收入37.86億元，減少14.52%；毛利13.31億元，跌25.52%；毛利率跌5.2個百分點至35.2%。

上半年，收入84.24億元，按年減少2.54%。毛利跌12.61%至30.95億元；毛利率36.7%，跌4.3個百分點，主要受人民幣升值所影響。聲學銷售額實現增長4%；觸控馬達和精密器件/結構件業務收入減少17%至34億元。

該公司稱，兩大核心業務分部聲學(動圈器件)和觸控馬達及精密器件/結構件，分別貢獻總銷售額的51%及41%，相信光學和微機電系統分部在不久的將來也將成為公司重要的增長動力。

瑞聲科技指出，上半年市場相對疲弱，特別是第二季度智能手機銷量低於預期，抵消首季度所錄得的按年增長，對業務表現造成短期的影響。而下半年是智能手機行業的傳統高峰期，將迎來更多新旗艦機型發布問世。

該公司又稱，中國和美國最近一直在互相就對方貨品徵收額外關稅，而公司主要原材料和產品未在最新的目標名單中，且產品也沒有直接出口至美國。迄今為止，集團業務運營並未因貿易摩擦受到任何重大影響。