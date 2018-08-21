港股直擊 重要通告

中國平安(02318)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔淨利潤580.95億元(人民幣‧下同)，按年增長33.78%。每股基本收益3.26元。

該公司派發中期息每股0.62元，較去年同期的0.5元，增加24%。

期內，收入5874.15億元，按年上升16.75%。其中保險業務收入4081.94億元，增長19.57%。

上半年，平安壽險及健康險業務淨利潤343.28億元，按年增長44.2%；新業務價值387.57億元，增0.2%。淨投資收益率為4.2%，跌0.7個百分點，主要受權益投資分紅收入下降的影響。總投資收益率4%，下跌0.9個百分點。

期內，財產保險淨利潤59.24億元，按年下跌14.08%；產險原保險保費收入1188.78億元，增長14.9%，綜合成本率95.8%，下降0.3個百分點。金融科技與醫療科技業務營運利潤46.07億元，按年增13.67倍。

董事長兼首席執行官馬明哲表示，上半年市場風險偏好下降，股市波動增大。而金融改革不斷向縱深邁進，保險回歸保障進程加快。

展望未來，馬明哲表示，面對風雲變幻的全球經濟形勢，平保將繼續堅守初心，夯實金融主業，通過履行保險人的責任，幫助更多百姓承擔起對親人的關愛和責任，對未來的保障和承諾。

他稱，平保將扎實做好「三村工程」，助力美好鄉村建設，積極布局金融科技和醫療科技等創新版圖，開拓智慧城市等創新型科技服務 ，並做好綜合金融一站式服務，優化簡單消費體驗。