重要通告 港股直擊

中國高速傳動(00658)預料，截至今年6月底止，中期盈利將按年減少70%，去年同期盈利5.87億元人民幣。

該公司指出，中期盈利下跌，主要因為風電傳動設備的交付數量下降而銷售成本上升。