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Will Swiss see social tensions due to Muslim population growth?
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印尼龍目島海域再發生7.2級地震
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【異動股】CEC升幅擴至96% 委任新主席
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土耳其局勢雖緩和 專家促關注美滙升勢
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CEC國際委鄧鳳群任主席
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特朗普稱通俄案自己清白 否認律師倒戈
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博爾頓:中伊朝可能干預美國中期選舉
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馬斯克提私有以來 特斯拉沽空勁賺93億
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美國先勝而求戰 中國宜先損後益
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斯托克曼唱淡美股:崩潰勢所難免
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