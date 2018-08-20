訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 08:47 重要通告 港股直擊

晨鳴紙業終止非公開發行A股

晨鳴紙業(01812)(000488.SZ)宣布，鑑於再融資政策法規、資本市場環境、融資時機等因素發生了諸多變化，公司綜合考慮內外部各種因素，經與多方反覆溝通，審慎決策，決定終止非公開發行A股，並向中國證監會申請撤回非公開發行A股申請文件。

集團指，終止非公開發行A股，是基於資本市場環境的實際情況，並綜合考慮內部生產經營需要、募集資金投資項目進展情況、未來戰略發展等諸多因素做出的審慎決策，終止非公開發行A股不會影響其正常生產經營，不存在損害其及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

下載港交所通告原文
  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。