重要通告 港股直擊

晨鳴紙業(01812)(000488.SZ)宣布，鑑於再融資政策法規、資本市場環境、融資時機等因素發生了諸多變化，公司綜合考慮內外部各種因素，經與多方反覆溝通，審慎決策，決定終止非公開發行A股，並向中國證監會申請撤回非公開發行A股申請文件。

集團指，終止非公開發行A股，是基於資本市場環境的實際情況，並綜合考慮內部生產經營需要、募集資金投資項目進展情況、未來戰略發展等諸多因素做出的審慎決策，終止非公開發行A股不會影響其正常生產經營，不存在損害其及全體股東、特別是中小股東利益的情形。