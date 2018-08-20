重要通告 港股直擊

中國鋁業(02600)宣布，截至目前，中鋁集團已通過上海證券交易所交易系統累計增持2491.23萬股A股，佔已發行總股本0.17%，增持均價約每股3.66元人民幣，涉資9117.9萬元人民幣。

中鋁集團亦通過其附屬通過聯交所交易系統增持集團2292.2萬股H股，約佔已發行總股本的0.15%，增持均價每股3.2港元，涉資7335.04萬元。

目前，中鋁集團及其附屬合計持有集團51.6億股A股及6992.2萬股H股，約佔已發行總股本的35.09%。