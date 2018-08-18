今日 07:36
重要通告
港股直擊
中國金洋(01282)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利2.44億元，按年上升1.71倍，每股盈利0.94仙，不派中期息。
期內，收益9.14億元，按年增長1.71倍。
證監7招收緊孖展防爆煲
今日信報
大摩三度削目標 估恒指見25900
美元強勢未盡 壓制新興市場
信析
｜
今日信報
美股大漲非吉兆 新興撤資更急速
習廣思
｜
今日信報
各路因素看美股 長牛未完買勝沽
羅家聰
｜
今日信報
具明確營運計劃 利房託發展
楊書健
｜
財富管理
阿里59億入股土國電商
StartupBeat
The moral debate on crypto-mining firms
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
里拉曾挫近9% 土政府擴大限制衍生品交易
國際財經 ｜ 今日 01:37
習特料化解貿戰 道指收升蘋果新高
國際財經 ｜ 今日 05:07
中美元首11月料會晤停貿戰 離岸人幣突破6.83元關
國際財經 ｜ 今日 03:18
新興市場貨幣回軟 道指中段反升
國際財經 ｜ 昨日 22:56
《上海證券報》指「中證監開會應對跌市」報道不實
中國財經 ｜ 今日 01:08
馬斯克「哭訴」辛酸：被沽空折磨痛苦不堪
國際財經 ｜ 今日 00:03
美股早段反覆 紐油升逾1%
國際財經 ｜ 昨日 21:43
奧園地產中期多賺62% 不派息
重要通告 ｜ 昨日 22:45
眾安在綫首7月保費收入61.51億人幣
重要通告 ｜ 昨日 20:50
中證監據報開會應對股市下跌
中國財經 ｜ 昨日 22:50
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞