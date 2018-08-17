今日 08:24
重要通告
港股直擊
滙豐控股(00005)公布，昨日於倫敦證券交易所回購134.3萬股，作價介乎6.986英鎊至7.06英鎊。
按每股加權平均價7.0318英鎊計算，涉資944.37萬英鎊(約9422.7萬港元)。
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