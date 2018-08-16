重要通告 港股直擊

上海証大(00755)預期，截至今年6月底止中期虧損將按年增加。去年同期為虧損2.1億元。

虧損擴大主要由於附屬盈利大減，以及利息成本增加及資本化利息減少，導致財務費用增加所致。