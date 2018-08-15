今日 19:25
重要通告
港股直擊
天工國際(00826)公布，截至6月底止，中期盈利8444.1萬元(人民幣‧下同)，按年增長1.15倍，每股盈利3.6分，不派中期息。
期內，營業額23.48億元，按年上升25.07%。
「績憂」科技股洗倉 恒指三連挫
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港府外交部轟FCC為鼓吹港獨搭台
中國語言學者關詩珮：士丹頓是英國漢學之父
譚淑美
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炒業績事與願違 高P⁄E股輪流沽
陸文
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加息收水灰犀牛 新興風暴黑天鵝
習廣思
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Logistics startup Lalamove seeks to expand in Malaysia
HKEJ｜ EJ Insight
FiveAI自駕車倫敦路試 鋪路明年底推無人的士
StartupBeat
下半年影響中國股市正負因素
曾德明
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騰訊第二季盈利倒退2% 遜預期
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【盤房來料】恒指穿底要下試100周線
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土耳其反擊 向美汽車等大幅加徵關稅
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內地傳凍結網絡遊戲版號備案審批
中國財經 ｜ 今日 12:28
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