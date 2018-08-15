港股直擊 重要通告

騰訊控股(00700)宣布，截至今年6月底止第二季，盈利178.67億元(人民幣‧下同)，按年跌2%，按季倒退23.28%，遜預期。每股盈利1.893元。按非通用會計準則，次季盈利則按年增長20.29%至197.16億元。

今年上半年，騰訊盈利411.57億元，按年增25.84%。每股盈利4.363元。按非通用會計準則，上半年盈利按年增長24.27%至380.29億元。不派中期息。

期內，上半年收入1472.03億元，按年增38.66%。

騰訊第二季收入為736.75億元，按年升30.15%。其中，增值服務業務收入420.69億元，按年增14.31%；網絡廣告收入141.1億元，按年升39.04%；其他收入174.96億元，按年增長81.23%。

增值服務業務收入當中，網絡遊戲收入增長6%至252.02億元，主要反映集團的智能手機遊戲，如《王者榮耀》及《QQ飛車手遊》收入的增長。社交網絡收入增長30%至168.67億元，主要受數字內容服務，如視頻流媒體訂購及直播服務貢獻的增加所推動。

網絡廣告業務收入方面，社交及其他廣告收入增長55%至93.8億元，主要受微信朋友圈及小程序、移動廣告聯盟以及QQ看點收入的增長所推動；媒體廣告收入增長16%至47.3億元，主要反映騰訊視頻因內容組合，及廣告商贊助活動帶來更多貢獻。

截至6月底，QQ智能終端月活躍賬戶按年增7%至7.09億；QQ空間的智能終端月活躍賬戶按年跌7.3%至5.43億；微信及WeChat月活躍賬戶達10.58億，按年增9.9%。騰訊又提到，小程序日活躍賬戶逾2億。