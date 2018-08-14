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今日 08:33 重要通告 港股直擊

睿見教育料修訂草案不會對其有重大負面影響

睿見教育(06068)表示，內地司法部上周五(10日)公布的民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(送審稿)僅為草案形式，日後可能作進一步修訂，認為目前就修訂草案、根據建議條文或以其他方式對影響進行評估仍為時尚早。

目前，集團並未於任何重大方面受修訂草案影響，且基於初步評估，目前預期修訂草案將不會對其產生任何重大負面影響。

修訂草案收緊民辦學校監管，建議包括在併購、加盟連鎖經營等方面設限，並加強對非牟利民辦學校關聯交易的監管，多隻教育股昨日下挫，睿見教育昨日收市跌39.8%至4.12元。

下載港交所通告原文

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