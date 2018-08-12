今日 18:16
重要通告
港股直擊
安捷利(01639)公布，預期6月底止，中期盈利3107.4萬元，按年增32.11%，每股盈利2.09仙；不派息。
期內，營業額5.18億元，按年增6.23%。
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