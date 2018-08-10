重要通告 港股直擊

鴻興印刷集團(00450)公布，預期截至今年6月底止，中期錄得淨虧損約3300萬元，去年同期盈利1440.3萬元。

該公司指，上半年紙張價格仍維持在較高水平，為加強與主要客戶的長遠良好合作夥伴關係及信譽，只有推遲因紙張價格上漲而逐步調整售價的時間。

同時，上半年人民幣持續強勢，對毛利率造成不利影響，惟在6月底人民幣突然貶值，導致為對沖以外幣結算貨幣資產的遠期外滙合約的公平值由上升轉為下跌。

截至6月底止，持有淨現金約10.17億元。

該公司預期本月底前公布中期業績。