重要通告 港股直擊

延長石油(00346)公布，預期截至6月底止，中期虧損約2200萬元，去年同期虧損2485.2萬元。

該公司指出，虧損主要是支付可換股債券利息及業務發展費用所致。

該公司預期將於本月28日公布中期業績。