今日 12:09
重要通告
港股直擊
太古地產(01972)公布，截至6月底止中期股東應佔溢利212.05億元，按年增長43.64%。每盈利3.62元，第一次中期息派0.27元。
期內，收入73.09億元，按年下跌36.58%。
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