國銀金融租賃(01606)就去年9月購買60架波音飛機一事，與波音公司訂立補充協議，早前協議購買8架波音787-9型飛機的訂單，將轉換購買22架737 MAX 8型飛機。
完成後，集團將購買64架波音737 MAX 8型飛機及10架波音737 MAX 10型飛機，合共74架飛機，訂價總金額87.93億美元(約690.13億港元)，實際購買價將低於上述訂價。
上述飛機定於2023年2月至2025年5月交付。
集團表示，補充協議有利於增加現代化、節能及市場確需的飛機。
國銀金融租賃(01606)就去年9月購買60架波音飛機一事，與波音公司訂立補充協議，早前協議購買8架波音787-9型飛機的訂單，將轉換購買22架737 MAX 8型飛機。
完成後，集團將購買64架波音737 MAX 8型飛機及10架波音737 MAX 10型飛機，合共74架飛機，訂價總金額87.93億美元(約690.13億港元)，實際購買價將低於上述訂價。
上述飛機定於2023年2月至2025年5月交付。
集團表示，補充協議有利於增加現代化、節能及市場確需的飛機。
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