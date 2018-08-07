今日 20:03
重要通告
港股直擊
前海健康(00911)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔溢利1211.4萬元，按年減少33.31%，每股盈利0.07仙，不派中期息。
期內，收益3899萬元，按年下跌65.47%。
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