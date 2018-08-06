重要通告 港股直擊

碧桂園(02007)公布，預期截至6月底止，中期盈利按年增長不低於五成，去年同期盈利75.01億元人民幣。

該增幅主要是期內可確認收入的物業增加，以及該等物業的平均售價及毛利率增長所致。