今日 12:11
重要通告
港股直擊
海港企業(00051)公布，截至今年6月底止半年盈利3.58億元，按年跌35.61%。每股盈利0.51元，派中期息0.07元。
期內，收入7.4億元，按年跌72.33%。
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