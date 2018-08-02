重要通告 港股直擊

51信用卡(02051)公布，預期截至6月底止中期，將會錄得重大綜合純利潤，去年同期則為純虧損。

該公司指，錄得利潤主要是股份於7月完成全球發售及在主板上市，令轉換可贖回可轉換優先股錄得公允價值收益，以及期內收入按年增加所致。